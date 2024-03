Apple je opět pod drobnohledem EU. A opět je to kvůli Epic Games

Že Apple nemá v poslední době v Evropské unii na růžích ustláno musí být jasné naprosto každému, kdo byť jen okrajově sleduje jeho počínání. A jak se zdá, vidina lepších zítřků stále nepřichází. Nyní se totiž rozhodna Evropská komise přezkoumat nedávné smazání vývojářského účtu švédské pobočky Epic Games.

Apple nedávno oznámil, že vývojářský účet firmy Epic Games Sweden zařízl kvůli tomu, že u něj delší dobu pozoroval „nedůvěryhodné kroky vývojáře či vývojářů“. A vzhledem k tomu, že dostal v minulosti od soudu zelenou k ukončení jakýchkoliv účtů dceřiných společností Epic Games kvůli porušení smluvních podmínek, rozhodl se nyní této možnosti evidentně využít. To ale dost možná neměl dělat. Tento krok totiž ve výsledku zmařil Epic Games vypuštění jeho chystaného Epic Games Store na iPhony, přes který chtěla společnost vrátit na tyto telefony například Fortnite. Právě to ve výsledku nyní dlouhodobou zápletku mezi Applem a Epic Games opět rozdmýchalo.

Evropská komise nyní po Applu žádá, aby jí předložil další vysvětlení k jeho kroku vůči Epic Games s tím, že bude vše třeba prošetřit. Ze strany Applu by se totiž dle ní mohlo jednat o porušení zákona o digitálních trzích, který vešel v Evropské unii v platnost teprve před pár dny. Pokud by pak byl Apple shledán vinným, dost možná by následovala tučná pokuta. Právě těmi totiž Evropská komise již pěkných pár týdnů straší.