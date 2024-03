Facebook, Messenger a Instagram mají výpadek!

Odhlásil vás před malou chvílí zničehonic Facebook, Instagram, Messenger či nová sociální síť Threads? Nepanikařte, nejedná se totiž o žádný hackerský útok na vás s cílem připravit vás o heslo či o cokoliv podobného. Tyto sociální sítě a komunikátory z impéria Mety Marka Zuckerberga mají totiž v současnosti výpadek, který se projevuje právě tím, že všechny své uživatele odhlásily, přičemž i při zadání správného hesla vám bude síť tvrdit, že je vaše heslo špatné. Ve výsledku tedy není třeba panikařit, měnit v rychlosti hesla ani nic podobného. Jediné, co lze v tuto chvíli dělat a co má ve výsledku smysl, je čekat na to, až Meta výpadek opraví. Jednat se může o minuty, ale v krajním případě i hodiny.