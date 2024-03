Těchto 5 harwarových novinek by měl Apple co nevidět představit!

Příchod prvních hardwarových produktů z dílny Applu pro rok 2024 klepe na dveře – tedy, nebudeme-li počítat start prodejů Vision Pro. Pokud se tedy nemůžete dočkat odhalení první série novinek, kterými Apple zaktualizuje svou stávající nabídku a pokusí se jí tím pádem posunout na další level, v následujících řádcích si budete moci o tom, co v brzké době čekat, udělat skvělý obrázek. To proto, že se seznamem produktů, jejichž představení by mělo být za dveřmi, přišel před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Podle Gurmanových informací má Apple zhruba do měsíce představit konkrétně:

2 nové iPad Pro s čipem M3 a OLED displejem

Magic Keyboard pro novou generaci iPadů Pro

2 nové iPady Air

Alespoň jednu novou Apple Pencil

2 nové MacBooky Air s M3

Jak tedy můžete sami vidět, ve výsledku se jedná „jen“ o očekávané aktualizace stávajících produktů spolu s příslušenstvím pro nové iPady Pro. Právě to by však mohlo být paradoxně velmi zajímavé. Apple totiž podle dostupných informací chystá pro nové iPady Pro velmi pokročilou Apple Pencil s vyměnitelnými magnetickými hroty, které by si uživatelé měnili podle toho, co zrovna potřebují dělat. Co se pak týče klávesnice, ta by měla svým designem připomínat částečně šasi MacBooku, jelikož má údajně být hliníková, poměrně robustní, vybavená porty a díky tomu tedy dokáže z iPadu vytvořit ještě lépe náhradu počítače. Zda se tyto předpovědi naplní či nikoliv ale ukáže až samotné představení novinek.