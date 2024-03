Skvělý dron DJI Mavic 3 Classic můžete nyní na DATARTu sehnat až o 20 % levněji

Komerční sdělení: Zima je (snad) již za námi a před námi tedy naopak slunné dny s čím dál tím příjemnějšími teplotami, které budou přímo vybízet k nejrůznějším venkovním aktivitám. Technologičtí nadšenci například vytáhnou ze svých hangárů po dlouhé zimě plné srážek drony a začnou s nimi opět mapovat krásy svého okolí z ptačí perspektivy. Pokud právě létání s dronem láká i vás, mohly by vás zaujmout nynější akce na DATARTu, díky kterým se dá k parádním dronům dostat za opravdu přívětivé ceny. Na špičkové modely z dílny DJI totiž padly velké slevy, přičemž o jedné takové jsme vás informovali již minulý týden. A nyní přinášíme další, nejméně zajímavou.

Milujete létání s dronem a rádi byste jej nyní posunuli na další level? Právě to je nyní díky skvělé akci na DATARTu možné za super cenu. Špičkový dron DJI Mavic 3 Classic (DJI RC), i v kombinaci s příslušenstvím – Dron DJI Mavic 3 Classic + Mavic 3 Fly More Kit – zde totiž nyní koupíte opravdu výhodně. Na DATARTu padly nyní ceny těchto dronů spolu s příslušenstvím až o 20 %. Bavíme se tedy o slevě 10 000 Kč, což není v žádném případě málo.

O špatné výdrži ve vzduchu se o dronu DJI Mavic 3 Classic vůbec nedá mluvit. Ve vzduchu totiž vydrží až 46 minut s tím, že díky jeho doletu až 15 km spolu s vestavěným tempomatem vám poskytne prvotřídní svobodu při létání (tedy samozřejmě na místech, kde je možné létat bez vizuální kontroly dronu). Co se pak týče kamery, kterou budete svět monitorovat ze vzduchu, i ta je famózní, K dispozici je konkrétně kamera od značky Hasselblad se 4,3palcovým senzorem, která vám vám poskytne možnost vytvářet perfektně stabilní videa až v rozlišení 5,1K (při 1080/60 fps) a 20Mpx fotografie v prvotřídní kvalitě. Výsledné snímky plné živých barev a ostrosti bez nutnosti další editace právem konkurují těm nejlepším z dílny profesionálních fotografů.

Přestože už se bavíme o dronu pro pokročilejší letce, i ty zcela určitě potěší nasazení systému APAS 5.0, který dokáže velmi spolehlivě detekovat překážky a v případě nutnosti se jim automaticky vyhnout. A vzhledem k obrovskému doletu přijde určitě vhod i funkce návratu domů, kdy si dron zapamatuje, odkud vzlétl a v případě nutnosti se na totéž místo vrátí. I kdyby tedy nastaly problémy se spojením vězte, že se nejedná o důvod k předčasnému rozloučení se s vaším dronem. A pokud si chcete užít létání na maximum a DJI Mavic 3 už třeba máte, mohla by vás zaujmout akce na příslušenství pro dron DJI Mavic 3 Fly More Kit uložené v praktické cestovní tašce. Ulehčí vám cestování, nabíjení a prodlouží také čas letu díky další baterii. Zkrátka a dobře, je o co stát.

Dron DJI Mavic 3 Classic i v setech s příslušenstvím naleznete na DATARTu zde