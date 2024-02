Skvělý dron DJI Mini 3 Pro můžete nyní na DATARTu sehnat s obří slevou

Komerční sdělení: Zdá se, že zima je již definitivně za námi a o slovo se tak již začíná čím dál tím více hlásit jaro. Ostatně, poměrně vysoké venkovní teploty tomu spolu se slunečnými dny docela nasvědčují. Proč si tedy jaro nezpříjemnit pilotováním parádního dronu, který vám navíc umožní zachytit vaše okolí s maximální mírou detailů a jehož řízení je zároveň díky asistenčním systémům jednoduché a bezpečné? Přesně takový je DJI Mini 3 Pro, který je nyní na DATARTu v obří slevové akci. Uvažujete-li tedy nyní nad pořízením dronu, lepší příležitost tu nebyla.

Dron DJI Mini 3 Pro je sice kompaktní a lehký, přesto vám vám však coby pilotům dokáže nabídnout skvělé jak letecké, tak i natáčecí vlastnosti. Jeho hmotnost je pouhých 249 gramů, díky čemuž se snadno vejde do větší kapsy, malého batohu, i přesto však umožňuje pořizovat profesionální záběry díky svému 1/1,3palcovému CMOS snímači s podporou HDR. Zároveň dokáže natáčet videa v rozlišení 4K/60fps a fotit ve formátu RAW s rozlišením 48 Mpx, takže záběry z něj udělají parádu i na velké televizi či monitoru.

Odvážnější piloty zcela určitě potěší i jeho schopnost přenášet živý obraz v kvalitě 1080p/30fps na vzdálenost až 6 km po dobu 34 minut, takže vydáte-li se (samozřejmě v zemích, kde je to povoleno) na let s dronem mimo váš dohled, budete se s ním moci pohybovat pořádně daleko i bez očního kontaktu s ním. Co se pak týče jeho dalších letových vlastností, super je, že díky technologii aktivního snímání a asistenčnímu systému APAS 4.0 dokáže inteligentně detekovat a vyhýbat se letovým překážkám. Vyletět s ním tak zvládne i úplný začátečník, jelikož právě jej tyto systémy dokáží takříkajíc „podržet“ v krizových chvílích. Navíc je vybaven inteligentními funkcemi, jako je True Vertical Shooting pro rychlé přepínání mezi režimy na šířku a výšku, technologie FocusTrack pro zaměření na vybrané objekty a funkce MasterShots pro automatické vytváření poutavých videí z profesionálních manévrů. Zkrátka a dobře, jedná se o dron, který fanouškům létání zcela určitě přinese mnoho radosti.

A teď přijde to nejlepší. Běžná cena dronu DJI Mini 3 Pro (DJI RC) je 25 990 Kč. Díky nynější slevové akci na DATARTu jej však můžete sehnat o 26 % levněji, tedy se slevou 7000 Kč za parádních 18 990 Kč. Ale pozor, tato akční cena bude platit už jen pár dní a proto doporučujeme s nákupem příliš neotálet.

