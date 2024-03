Gurman: Žádnou jarní Apple Keynote nečekejte, novinky však přesto brzy dorazí!

Zatímco v předešlých letech pořádal Apple jarní konference pro představení nové generace svých produktů vcelku pravidelně, letošek nás v tomto směru zklame. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž Apple pro představení nových iPadů a MacBooků Air M3, jejichž příchod se očekává v horizontu zhruba jednoho měsíce, žádnou tiskovou konferenci neplánuje. Spokojit se tedy budeme muset jen s tiskovými zprávami vydanými v Apple Newsroomu spolu se sérií videí, ve kterých novinky odprezentuje detailněji.

Rozhodnutí neuspořádat jarní Keynote není svým způsobem žádným velkým překvapením. První várka letošních hardwarových novinek totiž nemá být snad až na iPady Pro ničím vyloženě zajímavá a tak by bylo docela zvláštní, kdyby jí Apple přeci jen chtěl ukázat právě ve velkém na Keynote. Vždyť iPady Air a MacBooky Air mají dostat jen nové procesory a pár dalších drobných upgradů spolu s přidáním další velikostní varianty u iPadu. Co se pak týče iPadů Pro, ty už budou z hlediska novinek sice podstatně zajímavější, jelikož se u nich počítá s redesignem či OLED displeji, jedná se nicméně o produkt pro minoritu uživatelů. Keynote by tedy pro něj nedávala příliš velký smysl.

Co se týče termínu představení novinek, o tom zatím Gurman jasno tak úplně nemá. Tvrdí však, že na konci března má Apple v plánu vydat speciální verzi iOS 17.4 s podporou nového hardwaru, takže je možné, že budou novinky uvolněny na konci března, popřípadě začátku dubna. iOS 17.4 jako taková nicméně vyjde už v tomto týdnu – konkrétně pak nejpozději ve středu 6. března, kdy vejde v Evropské unii v platnost nový zákon o digitálních trzích, který Applu nařizuje do iOS přidat řadu změn, aby systém vyhověl nové legislativě.