Apple představil jarní kolekci krytů pro iPhony a řemínků pro Apple Watch! Líbí se vám?

Dnešní den se nenese jen ve znamení představení nových MacBooků Air s čipy M3. Apple totiž v tichosti představil i jarní kolekci řemínků pro Apple Watch a krytů pro iPhony, čímž se snaží každoročně oživit prodeje svého příslušenství. A nutno uznat, že letos by se mu to povést určitě mohlo. Odstíny, které tentokrát zvolil, jsou totiž opravdu hezké a proto věříme, že si z nich leckdo svého favorita vybere. V případě krytů pro iPhone je nicméně důležité upozornit na to, že byly aktualizovány jen silikonové kryty. Nikoliv však proto, že by už Apple házel FineWoven materiál přes palubu, ale zkrátka proto, že se jarní aktualizace barev týká vždy jen silikonových krytů.

Zatímco FineWoven kryty Apple barevně neaktualizoval, silikonové verze lze nově sehnat v odstínech:

Světle mátová

Paprskově žlutá

Světle modrá

Růžová

Co se týče sportovních nylonových řemínků, k dispozici je:

Světle mátová

Mořsky modrá

V případě pletených navlékacích řemínků dorazila:

Paprskově žlutá

Světle modrá

Růžová

U silikonových navlékacích řemínků jsou nově k dispozici:

Světle mátová

Mořsky modrá

Růžová

A u silikonových sportovních řemínků je nově k dostání: