Do Mapy.cz dorazila nová minihra! Vyzkoušejte ji i vy

Oblíbená česká aplikace Mapy.cz připravila ve spolupráci se studenty z 1. IT Gymnázia v Satalicích novou hru o životě a díle Bedřicha Smetany. Nejen fanoušci hudby, ale i všichni zvídaví uživatelé se zábavnou formou dozví informace o slavném českém hudebním skladateli, od jehož narození uplyne v den spuštění hry přesně 200 let.

„Studenti měli přístup do speciální verze administračního rozhraní, kde mohli upravovat výhradně data spojená s hrou. Vytvořili body zájmu, které pak spojili dohromady, aby představovaly logický celek a reagovaly na postup hráče,“ prozrazuje Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz.“

Hra se odehrává přímo v Mapy.cz a zahrát si ji je možné od 2. března do 12. května 2024. Během hraní si uživatelé vyzkouší práci s mapovými funkcemi, jako je vyhledání nebo měření vzdálenosti. Hra začíná v Litomyšli, v rodném městě Bedřicha Smetany, odkud uživatel společně s mladíkem Láďou doprovází slavného skladatele po místech, která byla pro jeho život významná. Pomocí indicií v doprovodném textu uživatel v mapě Česka hledá další body zájmu.

„Našim cílem bylo ukázat studentům reálný projekt se vším všudy. Uspořádali jsme půldenní hackathon, kterého se zúčastnilo celkem šest studentských týmů z různých tříd. Studenti dostali k dispozici vánoční hru z předešlých let. Výstupem mělo být pětiminutové video, ve kterém představí svoji myšlenku a ukážou zpracovanou hrubou kostru příběhu. Videa jsme nakonec poslali do Mapy.cz, a tak začala spolupráce s vítězným týmem,“ říká Markéta Fibigerová, ředitelka 1. IT Gymnázia.

Marketingové vizuály pro propagaci hry si mladí nadšenci připravili sami

„Autorskou ilustraci i animace pro sociální sítě dodali samotní studenti. V Seznamu jsme jim poskytli konzultace, sepsali brief a poradili, jak mají postupovat. Jsem nadšená, že si poradili i s úkolem mimo záběr svého IT oboru. A zrovna vážná hudba není úplně jednoduché téma,“ říká Pavla Bartošíková, brand manažerka Mapy.cz.