Na iPhony míří další hra ze světa Pokémonů

Že by legendární hra Pokémon GO měla vyzyvatele? O Pokémon GO jste jistě slyšeli. Zkrátka hra, která pobláznila celý svět a donutila většinu lidí se smartphony chodit po městě a chytat pokémony. Ačkoli bude opravdu těžké tento fenomén překonat, možná se to povede chystané hře Pokémon Trading Game Card, která má velké ambice.

Akcie japonského vývojářského studia DeNA vyskočily v obchodování v Tokiu o 24 % poté, co herní společnost uvedla, že uvede mobilní verzi této hry. Investoři se tedy zřejmě domnívají, že se hra stane velkým hitem. Na webu herního titulu je oficiální oznámení: „Zažijte zábavu ze sbírání karet, kterou vám přinese Pokémon Trading Card Game (TCG) s Pokémon Trading Card Game Pocket. Jde o připravovanou hru pro zařízení s operačním systémem iOS a Android od Creatures Inc., původních vývojářů Pokémon TCG, a DeNA Co., Ltd. Můžete sbírat digitální karty s nostalgickými uměleckými vyobrazeními z minulosti a také zcela nové karty, které jsou exkluzivní pro Pokémon Trading Card Game Pocket.“ Uvidíme, jak se hra chytne. Nicméně nezapomínejme, že sbírání kartiček bylo velmi populární, přičemž se vytisklo přes 50 miliard karet. Některé z nich (zvláště první edice) mají opravdu značnou hodnotu. Zahrajete se chystanou hru s „pokémon“ tématikou?