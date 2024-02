Nejen nová barva iPhonů 15 (Pro)! Apple má na jaře ukázat i nový odstín Apple Watch

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple na jaře představí novou barevnou variantu svých iPhonů. V minulosti jsme se tak dočkali například fialového iPhonu 12, zelených iPhonů 13 a 13 Pro či loni žlutých iPhonů 14. Co se týče barvy pro letošní rok, tu nám Apple zatím tají, v kuloárech se však šuškalo opět o světle zelené. Možná ještě zajímavější než nová barva pro iPhone 15 (Pro) jsou však spekulace na čínských sociálních sítích ohledně brzkého příchodu nové barevné varianty pro Apple Watch.

Není tomu sice tak dlouho, co Apple v tichosti představil novou barvičku pro Apple Watch 9 (konkrétně červenou), podle řady příspěvků na sociální síti Weibo, které „retweetují“ i v minulosti spolehliví leakeři, nás však čeká v brzké době příchod další nové barvy. O jaký odstín či model se má jednat sice na síti nekoluje a stejně tak nevíme, jaký model by se měl nové barvy dočkat, nicméně vzhledem k tomu, že klasické Series 9 již novou barvu mají a SE 2 jsou pak Applem docela přehlížené, z logiky věci by se mělo jednat o Apple Watch Ultra 2.

Právě s modelem Ultra jsou pak v poslední době spojovány spekulace ohledně brzkého příchodu tmavé barevné varianty, kterou si měl Apple dokonce i certifikovat u amerických certifikačních úřadů. Tak se sice stalo ještě před samotným představením tohoto modelu, nicméně už jen to, že v tmavé verzi evidentně existoval do jisté míry naznačuje, že by mohly být právě tmavé Apple Watch Ultra 2 tím, co Apple v dohledné době představí. Ostatně, jedná se o jednu nejvymodlenějších věcí, kterou si jablíčkáři u Apple Watch Ultra jako takových přejí.

V tuto chvíli nelze bohužel zprávy z Weiba jakkoliv ověřit, ale z našich dřívějších zkušeností z této sociální sítě bývají informace, které po ní kolují a na které tamní uživatelé ve větší míře reagují leckdy pravdivé. Nezbývá tedy než doufat, že se tak stane i tentokrát a nová barevná varianta Apple Watch Ultra 2 co nevidět dorazí. Stát by se tak mohlo teoreticky do konce března spolu s novými iPady Air, Pro a MacBooky Air.