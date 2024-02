Philips konečně napraví jedno z nepříjemných omezení jeho Smart Home systému Hue

Philips Hue konečně řeší dlouhodobé a nepříjemné omezení, které mělo dopad zejména na pokročilé a náročnější uživatele chytrých domácností. V dokumentu podpory na svých webových stránkách Philips Hue uvádí, že uživatelé budou již brzy konečně moci přidat k jednomu účtu více síťových mostů.

Každý Philips Hue Bridge podporuje až 50 zařízení. I když 50 zařízení zní jako hodně, je to limit, který s rozšiřováním ekosystému Hue kritizuje čím dál větší počet uživatelů. Ještě horší je, že Philips Hue také umožnil lidem mít ke svému účtu připojený pouze jeden síťový most. Pokud jste tedy dosáhli limitu 50 zařízení a přidali do své sestavy druhý Bridge, museli jste tento Bridge propojit s novým účtem. Tyto dva mosty by byly od sebe fakticky odděleny, což by komplikovalo nastavení vaší chytré domácnosti. Jediný způsob, jak toto omezení obejít, je ovládat veškeré příslušenství Philips Hue prostřednictvím jablečné aplikace Domácnost, kdy můžete k HomeKitu připojit více síťových mostů Hue.

Fotogalerie Philips Hue White Ambience Aurelle 4 Philips White Hue Ambiance 4 Philips Hue 4 Philips Hue novinky 2023 5 philips-hue-white-and-color-ambiance-slim-downlight-lifestyl philips hue Vstoupit do galerie

Nyní to ale konečně vypadá, že společnost Philips zbaví své uživatele tohoto nepříjemného omezení. V aktualizované zprávě na svých webových stránkách Philips Hue uvádí, že podpora ovládání více mostů jedním účtem bude umožněna ještě v průběhu tohoto roku. Stále ještě nicméně existuje mnoho neznámých ohledně toho, jak přesně bude Philips Hue tuto funkci implementovat. Přesto se ale nepochybně jedná o krok správným směrem, který řeší stále častější problém chytré domácnosti.

