Nejen iOS! Apple začíná pracovat i na novém designu pro macOS

Není to jen redesign operačního systému iOS a iPadOS, na kterém Apple v současnosti usilovně pracuje. Podle informací, které se podařily získat velmi důvěryhodnému reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu, má totiž kalifornský gigant rozpracovaný i poměrně zásadní redesign pro svůj počítačový systém macOS. Jelikož je však nyní upřednostňován iOS, který se větších designových změn nedočkal déle než macOS, změna vzhledu počítačového systému dorazí nejdřív za rok, možná pak za dva.

Obecně platí, že operační systém macOS zpravidla přebírá částečně designové prvky od iOS a iPadOS. Přesvědčit jsme se o tom ostatně mohli například v roce 2020 při redesignu v macOS Big Sur, který byl z velké části inspirován právě prvky z iOS. Krásným příkladem je třeba přepracování stylu ikon ve spodním docku či ovládací centrum, které je svým vzhledem taktéž velmi blízké iOS. Později pak na Macy dorazily i widgety designově prakticky shodné s widgety z iPhonů, které si lze navíc od nynější verze macOS připnout na plochu – opět stejně jako tomu je na iPhonech a iPadech. Dá se proto předpokládat, že redesign, který Apple letos nasadí u iOS a iPadOS 18, dorazí za rok či dva i do macOS.

V tuto chvíli již dokonce víme, o co by se mohlo alespoň zhruba jednat. Podle dřívějších úniků informací má nový vzhled iOS částečně vycházet z operačního systému visionOS, který běží v současnosti v headsetech Vision Pro. Ten je přitom charakteristický primárně řadou poloprůhledných prvků, právě které má chtít Apple zčásti využít v iOS a které tedy pravděpodobně dříve či později dorazí i do macOS. Jasněji však budeme v tomto směru mít až v červnu, kdy se světu iOS 18 představí.