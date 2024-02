Unikly hardwarové plány Applu na další roky! Ve hře jsou AirPods s foťákem, chytré brýle i prsten

Zdá se, že fanoušky Applu čeká velmi zajímavá hardwarová budoucnost. Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž před pár hodinami poodhalily hardwarové plány kalifornského giganta, nad jejichž realizací v současnosti přemýšlí. O co konkrétně jde?

Chytrý prsten

O vytvoření chytrého prstenu má Apple dle Gurmanových zdrojů uvažovat již pěkných pár let s tím, že by se mělo jednat svým způsobem o alternativu k Apple Watch, která by byla schopná snímat zdravotní a fitness funkce. Oproti Apple Watch by však měl být prsten podstatně levnější, jelikož by se jednalo skutečně jen o příslušenství k iPhonu, nikoliv vyloženě o samostatně využitelný produkt, kterým nyní Apple Watch takřka jsou. V současnosti má nicméně probíhat stále jen průzkum trhu, který rozhodne o tom, zda se má smysl pustit do aktivního vývoje této novinky. Nemá proto příliš smysl očekávat, že by dorazila v brzké době. Ve výsledku totiž nelze zatím říci ani to, zda vůbec dorazí.

Chytré brýle

Dalším extrémně zajímavým produktem, který je však zatím v naprostých plenkách, jsou chytré brýle coby konkurenci pro Ray-Ban Smart Glasses od Mety či Echo Frames od Amazonu. Tyto brýle by sloužily jen jakožto rozšíření displeje iPhonu v kombinaci se zdravotními senzory, vestavěnými reproduktory a řadou AI funkcí, které by usnadňovaly každodenní život. Jejich vydání je ale taktéž ještě daleko, jelikož stejně jako v případě chytrého prstenu probíhá i u tohoto produktu „technologické vyšetřování“, které odhalí to, zda má smysl spustit naplno jeho vývoj.

AirPods s fotoaparátem

Teprve v loňském roce pak měli inženýři Applu podle Gurmana začít přemýšlet o tom, jak nejlépe implementovat do sluchátek AirPods fotoaparáty s nízkým rozlišením, které by nesloužily pro záznam okolí ve formě fotek či videí, ale kvůli rozpoznávání okolí pro účely umělé inteligence. Ta by měla následně „pomáhat lidem v jejich každodenních rutinách“. Co přesně si pod popisem těchto funkcí představit je ale v současnosti bohužel zcela nejasné, stejně jako můžeme jen hádat, kdy a zda vůbec novinka dorazí.