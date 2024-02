Okraje se loupu, látka je poškrábaná jako staré CD a hnědne jako shnilý banán – WSJ o FineWoven

Byl to šéfredaktor Wall Street Journal, kterému Steve Jobs jako prvnímu člověku na světě mimo Apple ukázal první iPhone den před jeho premiérou. Byl to Wall Street Journal, který si Steve jako první přečetl na prezentaci prvního iPadu. Nyní je to WSJ, jehož redaktorka se k FineWoven obalu, který má pět měsíců na svém iPhone 15 Pro Max, vyjádřila následovně:

„Pouzdro FineWoven na můj iPhone 15 Pro Max po pěti měsících používání? Okraje se loupou, látka je poškrábaná jako staré CD a hnědne jako shnilý banán. Čekala jsem, až se CDC objeví v mém domě a prohlásí to za biomedicínský odpad,“ uvedla Joanna Stern z WSJ. Ta také dodala následující: „U online prodejců lidé, kteří pouzdru dali jednu nebo dvě hvězdičky, poukazují na stejné problémy – odlupování hran, škrábance, náchylnost k ušpinění. Na Best Buy mnozí říkají, že už si pouzdro Apple nikdy nekoupí a že je to nejhorší produkt, jaký kdy Apple vyrobil.“

Naprosto stejnou zkušenost máme i my a podlili jsme se o ni s vámi v článku o tom, jak mi po měsíci nabíječka MagSafe zničila FineWoven obal od Applu. Obal se zkrátka Applu příliš nepovedl a i když je chvályhodné, že místo kůže používá ekologický materiál, jeho kvalita nestojí za nic.