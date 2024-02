Legendární Nokia chystá Barbie Phone! Víme, kdy dorazí a jak bude vypadat

Že má Nokia své nejlepší roky již dávno za sebou je vzhledem k tomu, jak vypadá současný trh se smartphony, každému naprosto jasné. Zapomenut však tento finský výrobce ještě mnoho let určitě nebude. Vždyť jeho stařičké modely v čele s nerozbitným 3310 se staly doslova a do písmene mobilními legendami, na které vzpomínají pamětníci dodnes. Jak se však nyní ukázalo, Nokia, respektive značka HMD, pod kterou Nokia spadá a pod jejíž značkou tedy bude v budoucnu vše vydávat, se chce opět pokusit o povstání z popela a to již letos v létě.

Na právě probíhajícím MWC2024 oznámila při své prezentaci společnost HMD plány na uvedení hned několika nových mobilních telefonů, přičemž nad všechny modely trčí jeden jediný. Řeč je konkrétně o Barbie Phone nebo chcete-li Barbie telefonu, který Nokia, respektive HMD vyvíjí ve spolupráci s Mattelem, se kterým nedávno uzavřela partnerství. Žádnou technologickou hitparádu však nečekejte, realita bude totiž spíše opačná. Jednat se má totiž o klasický „véčkový“ telefon starého typu bez jakýchkoliv moderních výdobytků typu ohebné displeje a tak podobně. Zkrátka a dobře, HMD chystá svým způsobem retro telefon, který bude mít za úkol zaujmout spíš tím, že bude růžový a ponese logo Barbie, nežli že by byl technicky zajímavý. Dorazit má již v červenci.