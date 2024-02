Aplikace Tečka hlásí návrat! K čemu bude tentokrát?

Aplikace Tečka a jí přidružená čTečka se stala v období pandemie COVID-19 součástí telefonu mnoha obyvatel České republiky. Jak však tato pandemie odezněla, odpadla i nutnost se na mnoha místech prokazovat očkovacími certifikáty a tak aplikace de facto pozbyla smysl. Již tehdy se však hovořilo o tom, že s ní má Ministerstvo zdravotnictví další plány, které Tečku v budoucnu opět probudí k životu. A to by se do pár týdnů až měsíců mělo skutečně stát. Portálu iDnes.cz to prozradil mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Tečka by měla po aktualizaci sloužit podobně jako očkovací průkaz. Nově se do ní půjde přihlásit přes Identitu občana s tím, že jakmile tak uživatel učiní, dostane přes aplikaci přístup k centrální evidenci očkování. Podle slov Jakoba má Tečka zprvu nabízet jen základní funkce, nicméně postupem času do ní chce Ministerstvo zdravotnictví dostat daleko víc věcí. V plánu je například přidání možnosti zobrazit si údaje o poskytovatelích zdravotních služeb spolu s mapou jejich umístění, což by mělo uživatelům usnadnit jejich vyhledávání. Chybět by přitom neměla ani ordinační doba a další detaily, díky čemuž by tedy měla být využitelnost Tečky jako takové poměrně komplexní.

Jak vše bude fungovat v praxi ale samozřejmě ukáže až čas. Například nedávno spuštěná aplikace eTechničák, za kterou stojí Ministerstvo dopravy, je zatím řidičům spíše pro smích, jelikož absolutně nesplňuje to, co od ní očekávali. Namísto jakési „peněženky“ pro velký technický průkaz, se totiž jedná jen o vyhledávač velkého technického průkazu podle VIN či jiných údajů o vozidle bez možnosti uložení daného vozu. Mnozí řidiči pak poukazují na to, že v elektronické verzi velkého technického průkazu chybí řada informací, které jsou ve fyzické verzi vidět.