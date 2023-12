To se může stát jen v ČR: Kontroly čTečkou za COVIDu byly protizákonné

Přestože máme pandemii COVID-19 a s ní spojená omezení již zaplať Pánbůh zdárně za sebou, její dozvuky se objevují až do dnešních dní. Nyní například vyšlo díky rozsudku Nejvyššího správního soudu najevo, že kontroly aplikací čTečka, která v době COVIDu sloužila pro ověření bezinfekčnosti uživatele přes certifikát v aplikaci Tečka, byly protizákonné. Aplikaci přitom vydalo samo ministerstvo zdravotnictví s tím, že skrze ní měla kontrolovat bezinfekčnost všude, kde to bylo právě nařízeno.

Nejvyšší správní soud, který zveřejnil své rozhodnutí na úřední desce na konci listopadu, reagoval konkrétně na podnět navrhovatele, kterého s jeho rodinou nevpustili kvůli čTečce do aquaparku. Konkrétně soud rozhodl, že aplikace, která byla spuštěná v roce 2021 za éry ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zasahovala do práv na ochranu soukromí a to konkrétně tak, že zákazník musel s kontrolory sdílet informace o svém zdravotním stavu, což je samozřejmě citlivý údaj. Nejvyšší správní soud je navíc přesvědčen o tom, že je tento typ kontroly nezákonný kvůli porušení soukromí, muselo být ministerstvu zřejmé. „Odpůrce proto pochybil, jestliže v odůvodnění mimořádného opatření nijak neidentifikoval právo na informační sebeurčení zákazníků, k jehož zásahu v souvislosti s používáním aplikace čTečka mohlo dojít. Jde totiž o základní a zjevný zásah, který byl povinen zohlednit,“ uvádí konkrétně soud. Mnoha lidmi nenáviděné aplikace si tedy nyní na své konto připisují další negativní body a stejně tak i stát za doby koronavirové krize.