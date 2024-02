Tato aplikace trpěla na iPhonech donedávna kritickou chybou!

Přestože jsou iPhony obecně vzato velmi bezpečné telefony, zcela 100% jejich zabezpečení bohužel není. Čas od času se proto éterem proženou nepříjemné informace o tom, že se na jablečných telefonech objevily nebezpečené chyby, které ohrožují do značné míry jejich uživatele. Přesně to se stalo i nyní v souvislosti s nativní aplikaci Zkratky. Pozitivní je však to, že se Apple s chybou již naštěstí vypořádal a v rámci iOS 17.3 ji opravil.

Na bezpečnostní chybu upozornila nyní na svém blogu výzkumná bezpečnostní společnost Bitdefenderem. Ta tvrdí konkrétně to, že hlavní problém spočíval v možnosti stahovat zkratky z internetu, jelikož právě tímto způsobem bylo možné do iPhonů „stáhnout“ závadné zkratky schopné obejít určité bezpečnostní prvky systému, následně se v něm pohybovat a v krajním případě dokonce nahrávat určité soubory ve formě fotek, kontaktů či dat ze schránky na web útočníků, kteří se k nim tedy tímto způsobem mohly dostat. Svým způsobem je tedy pozitivní, že kdo zkratky z internetu nestahoval, ale vše si ručně vytvářel, měl být v naprostém bezpečí. Chyba je nicméně již opravena, takže nebezpečí nehrozí už ani těm, kdo zkratky stahují. Stačí mít nainstalovaný iOS 17.3, iPadOS 17.3 či macOS Sonoma 14.3 a v ohrožení nebudete.