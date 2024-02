Problém pro Apple? Důležitý úřad varuje před chystanou funkcí budoucích Apple Watch

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nechce, aby spotřebitelé kupovali nebo používali chytré hodinky nebo chytré prsteny, které tvrdí, že měří hladinu glukózy v krvi neinvazivními metodami. V bezpečnostním varování, vydaném v průběhu tohoto týdne FDA uvádí, že chytrá zařízení, která tvrdí, že kontrolují hladinu cukru v krvi bez propíchnutí kůže, mohou vést k chybám v léčbě diabetu, včetně užívání příliš velkého nebo příliš malého množství léků.

Žádná zařízení typu chytrých hodinek nebo prstenu, určená k neinvazivnímu měření nebo odhadu hodnot glukózy v krvi, nebyla schválena ani povolena úřadem FDA. Tato neinvazivní zařízení se liší od zařízení pro kontinuální monitorování glukózy (CGM), která předávají data prostřednictvím aplikace chytrých hodinek.

Společnost Apple údajně pracuje na verzi hodinek Apple Watch, které budou schopny neinvazivně měřit hladinu glukózy v krvi, ale uvedení takového zařízení na trh je vzdáleno ještě několik let. Společnost Apple zkoumá optickou absorpční spektroskopii, při níž se pomocí laseru svítí pod kůži a zjišťuje se tak hladina glukózy v krvi, ale od roku 2023 zůstává práce společnosti Apple ve fázi ověřování konceptu.

V současné době existuje na trhu hned několik levných chytrých hodinek a chytrých prstenů, které tvrdí, že jsou schopny monitorovat hladinu glukózy bez vpichu do kůže nebo bez integrace se zařízením CGM. Podle FDA by se pacienti měli takovým zařízením vyhnout a lékaři by měli pacienty varovat před riziky používání neautorizovaných produktů pro měření glykémie.

„Prodejci těchto chytrých hodinek a chytrých prstenů tvrdí, že jejich zařízení měří hladinu glukózy v krvi, aniž by se lidé museli píchnout do prstu nebo propíchnout kůži. Tvrdí, že používají neinvazivní techniky. Tyto chytré hodinky a chytré prsteny přímo netestují hladinu glukózy v krvi.

Tyto chytré hodinky a chytré prsteny vyrábí desítky společností a prodávají je pod různými značkami. Toto bezpečnostní sdělení se vztahuje na všechny chytré hodinky nebo chytré prsteny, které tvrdí, že měří hladinu glukózy v krvi bez propíchnutí kůže, bez ohledu na výrobce nebo značku.“

Úřad FDA uvádí, že se snaží zajistit, aby výrobci, distributoři a prodejci neprodávali neoprávněně chytré hodinky nebo chytré prsteny, které tvrdí, že měří hladinu glukózy v krvi.

Pokud tedy společnost Apple nakonec vydá hodinky Apple Watch, které budou obsahovat snímač pro neinvazivní sledování hladiny glukózy v krvi, bude muset získat souhlas FDA, než je bude moci prodávat v USA. Na podobné technologii pracují i další společnosti, například Samsung, ale v současné době není na trhu žádná ověřená a schválená metoda neinvazivního sledování hladiny cukru v krvi. Je proto velkou otázkou, jak by se k Apple Watch FDA postavila.