Na iPhonech opět ožívají legendární retro hry, které na nich hrál v minulosti snad každý

V jednom z našich starších článků jsme informovali o nástroj TouchHLE, který vytvořil vývojář Hiraki no Yume, a který umožňuje emulovat staré aplikace iOS v systémech MacOS a Windows. Na základě tohoto projektu se jinému vývojáři podařilo emulovat tyto staré aplikace iOS na Android.

Vývojář se o pokrok ve své práci s nástrojem touchHLE podělil na sociální síti X. V posledních týdnech se mu podařilo nejen emulovat některé složitější hry, ale také portovat nástroj tak, aby fungoval na moderních zařízeních se systémem iOS. V jednom z příkladů vývojář ukázal klasickou hru Super Monkey Ball běžící na iPhonu SE s iOS 15.8.

