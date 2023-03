Zahrajte si na počítači staré hry z iPhonu. Poradíme vám, jak na to

Mnozí z vás si jistě čas od času rádi nostalgicky zavzpomínají na staré hry – ať už počítačové, nebo mobilní. Pokud se vám stýská právě po těch mobilních, konkrétně po starých hrách z iPhonu, máme pro vás dobrou zprávu. Potěší i ty, kteří zrovna žádným iPhonem nedisponují.

Když byl v roce 2008 spuštěn provoz App Storu, otevřel se mnoha vývojářům prostor pro uvedení her na iPhone a iPod touch. Populární hry iPhoneOS a iOS hry, jako třeba Super Monkey Ball, Flight Control a Angry Birds, se těšily nesmírné popularit. Postupem času byly některé z těchto her ukončeny a již nikdy se nedočkaly aktualizací, aby je bylo možné spustit na modernějších iPhonech, iPodech či iPadech. Jedna vývojářka však nyní vytvořila způsob, jak je emulovat na počítači.

U příležitosti 15. výročí vydání iPhone SDK představila Hikari no Yume nástroj s názvem „touchHLE“. Jeho podstatou je emulace starých aplikací vytvořených pro operační systém iPhone OS přímo na počítačích Mac nebo dokonce na strojích s operačním systémem Windows. Emulovat iOS/iPhone OS rozhodně není jednoduché a zatím se to podařilo jen málokomu, vzhledem k tomu, že systém je nejen proprietární pro Apple, ale je také navržen pro provoz na specifickém hardwaru.

Jak ale dokázali jiní vývojáři, emulovat starší verze operačního systému je o něco méně obtížné, protože tyto verze mají spoustu známých děr a spoléhají na méně složitý hardware. Hikari se však místo snahy o simulaci spuštění celého operačního systému iPhone zaměřila na vytvoření nástroje pro spouštění konkrétních aplikací.

Vzhledem k tomu, že šlo hlavně o snahu spustit klasickou hru Super Monkey Ball, která byla v minulosti hitem, byl touchHLE optimalizován pro emulaci her. Nástroj dokáže simulovat doteky na displeji, přehrávat zvuky a dokonce používat joysticky, které nahrazují příkazy akcelerometru, jež se používaly ve hrách jako Super Monkey Ball.

Podle Hikari se jedná o projekt, který vytvořila sama pro sebe. Zároveň byla dostatečně opatrná, aby nepoužila žádný kód napsaný společností Apple, a nebyla tak obviněna z porušení autorských práv. „Během tvorby tohoto projektu jsem byla velmi opatrná, možná opatrnější, než by byla většina lidí, abych neporušila autorská práva společnosti Apple. Nepoužívám žádný kód napsaný společností Apple, dávala jsem si pozor, abych se vyhnula reverznímu inženýrství samotného operačního systému. A abyste mohli tento projekt používat, abyste mohli používat kód, který jsem napsala, nemusíte porušovat autorská práva společnosti Apple. Projekt si můžete stáhnout a neobsahuje nic, co by jako nebylo legální šířit,“ uvedla.

Emulátor touchHLE si můžete stáhnout bezplatně zde.