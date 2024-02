Byrokracie v praxi: Messenger začíná otravovat s dalším vyskakovacím oknem

Čas od času nás aplikace na mobilech překvapí nejrůznějšími vyskakovacími okny, skrze které nás informují o změnách, novinkách či naopak omezeních. Jste-li pak uživateli sociálních sítích z impéria Zuckerbergovy Mety, těchto vyskakovacích oken jste si stejně jako já v poslední době zřejmě užili poměrně dost. Není tomu totiž tak dávno, co o potvrzení různých věcí žadonil Instagram, WhatsApp či Facebook. Dnes pak přišla řada i na Messenger a musím říci, že právě jeho žádost mě celkem rozesmála. To proto, že kvůli změně zákonů v mém regionu (myšleno samozřejmě EU) mi Meta musí dát možnost výběru, jak se v prostředí Messengeru budou využívat mé údaje z Facebooku.

Už nyní to zní poměrně komplikovaně, že? Pojďme si to tedy zjednodušit. Zkrátka a dobře, kvůli blížícímu se zákonu o digitálních trzích se vás Messenger nyní ptá, zda jej chcete stále používat v propojení s Facebookem, nebo jej chcete používat odděleně. Háček je však v tom, že jakmile jej začnete používat odděleně, bude to pro vás znamenat vytvoření nového účtu a tedy faktickou ztrátu chatů, které jste přes Messenger doposud provozovali. Ty sice zůstanou zachovány v aplikaci Facebook a budete k nim teď moci přistupovat, avšak neuvidíte je v samostatném účtu na Messengeru, což je pro dlouhodobé uživatele této platformy samozřejmě nepřípustné. Jedná se tedy o krásný příklad byrokracie, kdy Meta zkrátka musí něco nabídnout jen, aby vyhověla legislativě, přestože sama zcela určitě ví, jak nesmyslnou věc vlastně nabízí.