K Zemi se řítí neovladatelná družice! Sledujte její dopad živě

Zemi dnes dost možná čeká zásah z vesmíru. Nikoliv však mimozemskou civilizací, ale technikou vytvořenou lidmi. Řítí se na ní totiž neovladatelná družice ERS-2, která v průběhu dnešního večera vstoupí do atmosféry a přestože v ní pravděpodobně z velké části shoří, některé její úlomky mohou na Zemi dopadnout a teoreticky zasáhnout obydlené oblasti. Alespoň tak zní slova Evropské kosmické agentury (ESA), která nekontrolovatelnou družici monitoruje, respektive se o to alespoň snaží.

Předpokládaný čas vstupu družice do zemské atmosféry je kolem 16:49h našeho času (tedy kolem 15:49 GMT). ESA nicméně jedním dechem dodává, že „rizikové okno“, ve kterém by mohla družice vstoupit do atmosféry, je podstatně širší – začíná konkrétně v 15:00 našeho času a skončí v 18:30 našeho času. Pokud vás zajímá, kam může družice dopadnout a potažmo kde by se měla zhruba nyní pohybovat, můžete jí sledovat přes živý přenos níže.