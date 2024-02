Občanku do mobilu si stáhlo už přes 286 tisíc Čechů. Kolik z nich jsou jablíčkáři?

Je tomu skoro až k nevíře, ale od spuštění možnosti prokazovat se občankou v mobilu uplynul dnes již celý měsíc. Tuto možnost totiž dostali Češi poprvé 20. ledna 2024, přičemž o den dříve si již mohli z App Store a Google Play stáhnout aplikaci eDoklady, která právě digitalizaci jejich fyzické občanky umožňuje. A jak se zdá, obliba tohoto řešení rozhodně není malá a to i přesto, že jej zatím přijímá jen relativně málo orgánů.

Podle vyjádření Digitální a informační agentury (DIA) pro Českou televizi si aplikaci stáhlo již více než 286 tisíc uživatelů, kteří se nyní mohou občankou v mobilu prokázat u vybraných úřadů. Super je pak to, že přes 340 institucí, které nespadají do prvního „povinného“ kola přijímání elektronických občanek v mobilu, se je přesto rozhodlo dobrovolně začít přijímat a tedy tuto možnost ověření totožnosti de facto zpopularizovat. Pokud vás pak zajímá například to, kdy začne občanku v mobilu přijímat policie, stát by se tak mělo od 1. července letošního roku. V kuloárech se nicméně šušká, že se i policie chystá začít přijímat občanky dobrovolně o pár měsíců dříve.

A jak si vedou eDoklady napříč jednotlivými platformami – tedy Androidem a iOS? Podle DIA jsou síly rozloženy víceméně stejně. Na iPhonech by tedy mělo mít aplikaci staženo kolem 143 tisíc uživatelů, přičemž stejný počet by měl mít aplikaci staženou i na telefonech s OS Android. A co vy, řadíte se mezi ně?