Velké slevy na DATARTu končí již dnes! Využijte poslední hodiny slev se slevovými kódy

Komerční sdělení: Slevy má rád prakticky každý – tím spíš, když jsou na produkty, které se běžně prodávají za vyšší ceny. O to víc potěšila nedávno spuštěná slevová akce DATARTu s názvem Nabíjíme slevy, v rámci které lze sehnat spousty produktů podstatně levněji a to díky slevovým kódům, které vám umožní ušetřit. Princip akce je tedy asi všem jasný. Stačí, když do pole pro slevový kód zkopírujete kód, který naleznete u produktů z akce a sleva je vaše. A že je o co stát! Ušetřit se totiž dají i tisíce korun a to stejně jako v nedávném povánočním výprodeji na produktech z prakticky všech kategorií, které DATART nabízí. Ale pozor – tato akce skončí již úderem dnešní půlnoci!

Jak již zaznělo výše, akce probíhá konkrétně od 5. února do půlnoci 19. února s tím, že slevy padly jak na mobilní telefony, notebooky, tablety, televize nositelnou elektroniku, tak samozřejmě i na kávovary, kuchyňské roboty, chladičky, pračky, vysavače a mnoho dalších produktů. Hráče pak potěší slevy na gaming a to konkrétně jak hry, tak i herní příslušenství. Maximální výše slevy se slevovým kódem je parádních 20 % a nutno dodat, že s ní DATART rozhodně nešetří. Pokud tedy právě přemýšlíte nad nákupem elektroniky, je nyní ideální doba si nabídku DATARTu prohlédnout. Kdo ví, třeba v ní právě vaše vysněné produkty nyní budou.

Veškeré slevy v rámci akce Nabíjíme slevy na DATARTu naleznete zde