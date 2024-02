Microsoft: Aplikace Xbox Cloud Gaming na iPhony nedorazí

Microsoft oficiálně oznámil, že neplánuje nabídnout aplikaci Xbox Cloud Gaming na iOS a to prostřednictvím svého CEO Microsoft Gaming, kterým je Phil Spencer. Ten v rozhovoru pro The Verge odpověděl, že Mícrosoft se nechystá vydat aplikaci pro iOS, protože neexistuje žádná možnost, jak ji monetizovat. Spencer konkrétně uvedl, že problém je monetizace a zákon o digitálních trzích nezachází dostatečně daleko na to, aby otevřel služby Applu pro konkurenci.

„Nemáme prostor pro monetizaci Xbox Cloud Gaming na iOS. Myslím, že návrh, který nyní předložil Apple, nejde dostatečně daleko na to, aby otevřel jejich systém ostatním. Ve skutečnosti byste dokonce mohli říct, že jdou nějakým způsobem zcela opačným směrem, než se očekávalo a rozhodně nejdou tak daleko, aby otevřely dveře konkurenci s největší herní platformou světa.

Budeme pokračovat ve spolupráci s regulačními orgány a společností Apple a Google, abychom vytvořili prostor pro alternativní obchody. Jsem velký fanoušek toho, jak fungují Windows. Máte zde Microsoft Wtore, máte zde Steam, máte Epic Games Store, máte GOG a mátem noho dalších alternativ, kde můžete nakupovat aplikace a hry. Myslím si, že totéž by měla nabídnout i největší platforma na světě pro mobilní hraní, tedy Apple,“ řekl konkrétně Spencer.