iPhone 16 Pro Trinity camera system: Nejdivočejší spekulace je tu

Během víkendu se objevil obrázek, který by měl ukazovat novou podobu modulu fotoaparátů u iPhone 16 Pro. S největší pravděpodobností Apple pouze změní současný design a zmenší tak modul, který vystupuje z těla samotného telefonu a to tak, jak je vidět na bílém iPhone v následující galerii. Objevily se však i divočejší spekulace.

Jedna z nich vsází na něco, co autor pojmenoval jako iPhone 16 Pro Trinity camera system. Jedná se o systém, který dokáže rotovat vrchní čočku objektivu nad samotným objektivem. Applu by tak stačil pouze jedne fotoaparát, nad kterým by se měnila trojice objektivů, tak jak to je u OMD nebo zrcadlovek. Tím by Apple dokázal ušetřit peníze při výrobě. Pokud by naopak šetřit nechtěl, ale použil trojici fotoaparátů, mohl by nabídnout trojici objektivů, nad kterými by rotovala trojice vrchních čoček a tím by mohl dosáhnout až devíti různých objektivů, které by fotoaparát v iPhone 16 Pro nabízel. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o opravdu divokou spekulaci.