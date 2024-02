Apple dostane v EU vůbec první pokutu a to hned astronomické výše

Přestože se Apple s Evropskou unií pře v celé řadě věcí již pěkných pár let, žádnou pokutu od ní doposud nedostal, jelikož s ní vždy našel po určitých ústupcích společnou řeč. To se však nyní podle zdrojů velmi dobře informovaného portálu FInancial Times mění. Ve velmi brzké době by totiž měla Evropská unie oficiálně oznámit uložení první pokuty Applu a to hned ve výši kolem 500 milionů euro.

Tuto pokutu dostane Apple konkrétně za to, že zakazoval aplikacím pro streamování hudby zobrazovat v nich informace o tom, že je lze předplatit i jinak než přes App Store. Důvod byl přitom jednoduchý – předplacení mimo App Store by mu totiž nepřineslo žádnou provizi, které jsou přitom pro něj zlatým dolem. Streamovacím službám tak nezbylo nic jiného než se buď smířit s provizemi, nebo v aplikacích pro iPhone možnost předplatného vůbec nepromovat, takže sloužily skutečně jen jakožto přehrávače bez větších možností. Nelze se proto absolutně divit tomu, že se proti tomuto nastavení ohradilo v roce 2019 Spotify, na jehož popud začala Evropská unie celou záležitost řešit a tedy de facto kvůli němu Apple nyní dostává pokutu. Podle EU totiž toto chování znamená jasné protisoutěžní upřednostňování Apple Music před konkurencí.

Poměrně zajímavé je, že si je kalifornský gigant evidentně svého porušení zákonů na území Evropské unie již nějakou dobu vědom a následky svého jednání se proto snaží eliminovat. V roce 2022 například změnil pravidla pro App Store, která nově umožňují určitým typům aplikací v čele se streamovacími službami, aby obsahovaly odkaz na vlastní webové stránky pro správu účtu, přes který se dá ve výsledku dostat i na možnosti předplatného. Tato změna však evidentně Evropskou unii neobměkčila a Apple, který měl být již s rozsudkem v krátkosti seznámen, se tak bude muset smířit s první – a hned astronomickou – pokutou. Dá se nicméně předpokládat, že jak je jeho zvykem, pokusí se rozhodnutí regulátorů zvrátit odvoláním.