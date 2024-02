Vydejte se do Cheopsovy pyramidy, prastarých hrobek či ke Sfinze ve 3D z pohodlí domova!

Velká pyramida v Gíze, známá také jako Chufuova pyramida nebo Cheopsova pyramida, je starověká památka, která již po staletí fascinuje vědce i turisty. Nachází se na náhorní plošině v Gíze nedaleko Káhiry v Egyptě a je největší ze tří pyramid, které tvoří pyramidový komplex v Gíze. Byla postavena v období čtvrté dynastie Staré egyptské říše, přibližně v letech 2580-2560 př. n. l., a je jednou z nejstarších a nejzachovalejších staveb ze starověkého Egypta a jediným ze sedmi divů starověkého světa, který dosud existuje. A co když vám teď řekneme, že abyste tuto pyramidu viděli detailně zevnitř, nemusíte cestovat do Egypta, ale bohatě stačí sedět doma na gauči a mít k dispozici smartphone, tablet či počítat. Ano, tohle je nyní skutečně možné. A nejen to.

Webový stránka Digital Giza slouží jako experimentální projekt určený široké veřejnosti, která se chce právě o pyramidách v Gíze dozvědět více. Stojí za ním studenti Harvardu, kteří v Gíze v průběhu několika let pod vedením doktora Waela Fathyho zkoumali tamní archeologické objevy, na základě čehož byli schopní vytvořit právě takto rozsáhlý projekt. Jeho prvotním cílem bylo pomoci ve vzdělávání na amerických základních školách, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětově zajímavé téma, je možné si projít vnitřek Chufuovy pyramidy, okolí Sfingy či řadu úžasných hrobek hezky detailně z pohodlí vašeho domova. Pokud máte tedy období Staré egyptské říše rádi, určitě byste si tento projekt neměli nechat ujít. Stačí, když se na stránkách přihlásíte pod svým Google účtem a dveře do historie jsou vám otevřeny. Super je navíc to, že si lze vybrat jak verzi s textovým výkladem, tak volnou procházku, kdy se zkrátka jen dle své libosti bez jakýchkoliv popisků pohybujete po místě podobně jako třeba ve Street View.

Projděte se po egyptských památkách kliknutím sem