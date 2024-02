Recenze kryt Swissten s podporou MagSafe: Ochraňte svůj iPhone za pár korun

Vzhledem k cenám za opravy iPhonů se raději hodí mít na něm nějakou formu ochrany. A je jedno, zda displeje či zadní strany. Kryt na iPhone stojí pár stovek. A při případném pádu dokáže leckdy ušetřit tisíce. Pokud například rádi používáte MagSafe, hodí se mít kryt, jenž tuto technologii, kterou Apple přivedl na iPhony s řadou 12, podporuje. Takové kryty má ve své nabídce i Swissten. A to například Swissten Clear Jelly MagStick Metal. Pojďme se na něj podívat o něco pozorněji.

Obsah balení a design

Jelikož se jedná o „pouhý“ kryt, nemůžete od balení očekávat žádné zázraky. V krabičce, na jejíž přední straně uvidíte design produktu, naleznete pouze kryt vycpaný pěnou. Takže v balení se vám obal nepochroumá ani při sebezbrklejší manipulaci. Samozřejmostí jsou odolné materiály. Silikon použitý v kombinaci s plastem zajistí jak dlouhou životnost, tak i velmi dobrou odolnost. I po dlouhé době bude kryt vypadat jako nový. Je velmi příjemný na dotek a z ruky rovněž jen tak nevyklouzne.

Vlastní používání

Produkt se může zdát na první pohled poněkud tuhý a možná bude zpočátku složité do něj iPhone napasovat, nicméně o to lépe poté budete cítit, že je váš iPhone dobře kryt. Pochopitelně vám, pokud tuto technologii používáte, bude dělat radost podpora technologie MagSafe. Za normálních okolností by bylo třeba kryt sunda, což ale v tomto případě nehrozí. Samozřejmě potěší i skutečnost, že obal je průhledný, takže nezakryje barevné provedení vašeho iPhonu. Drobným neduhem může být skutečnost, že se do něj poměrně snadno dostane prach (jak můžete ostatně vidět i v galerii). Pokud si tedy potrpíte na co nejčistší iPhone, budete jej muset tu a tam očistit.

Resumé

Co říct závěrem? Pokud hledáte kvalitní kryt, který navíc podporuje MagSafe, jste na správné adrese. Jeho cena je 329 korun.

