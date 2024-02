Nepropásněte 20% valentýnskou slevu u Niceboy.eu na vše!

Komerční sdělení: Valentýn je sice již pár dní za námi, ale to minimálně přednímu českému prodejci elektroniky Niceboy.eu vůbec nevadí. Svým zákazníkům totiž i nadále nabízí parádní valentýnskou slevovou akci, díky které můžete při nákupu čehokoliv ušetřit příjemných 20 %. Jak na to?

Získání slevy je naprosto jednoduché. Stačí totiž vlastně jen to, abyste v procesu objednávky do pole pro slevový kód zadali kód LASKA20 a sleva 20 % je vaše. Ať už si tedy chcete pořídit nová sluchátka, reproduktor či smartwatch, nebo chcete jít cestou užitečných doplňků typu elektrický zubní kartáček, robotický vysavač či fén, nynější akce Niceboy se rozhodně vyplatí využít. Přeci jen, 20% sleva není vůbec malá – tím spíš, když jí lze zkombinovat s dopravou zdarma u objednávek nad 499 Kč, doručením do 24 hodin (ve všední dny) či skvělou zákaznickou podporou a servisem v případě, že si s daným produktem nebudete tak úplně vědět rady. Je tedy rozhodně o co stát.

Kompletní nabídku Niceboy.eu naleznete zde