iPhone SE 4 se blíží! Apple už domlouvá jeho výrobu

Příchod nové generace oblíbeného iPhonu SE je opět o něco blíž. Poté, co jsme před pár dny slyšeli o tom, že jej Apple chce vytvořit coby levnější verzi iPhonu 16 disponující taktéž Dynamic Islandem, akčním tlačítkem či tělem s mírně zaoblenými rámečky, totiž nyní dorazily z Asie další zajímavé zprávy. Konkrétně portál The Elec přišel s tím, že Apple již zahájil jednání s dodavateli displejů a tím se tedy do jisté míry přiblížil startu výroby tohoto modelu.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že se Apple v současnosti snaží se svými dodavateli vyjednat co možná nejvýhodnější cenu za OLED displeje, které u nových iPhonů SE 4 nasadí. Jednání mají probíhat konkrétně se Samsungem, BOE a Tianma, přičemž cílem Applu je dohodnout se na ceně 20 dolarů za displej, k čemuž má nejblíže se Samsungem. Pokud vás pak překvapuje nízká cena displeje oproti displejům pro iPhony 15, je to jednoduše proto, že iPhone SE 4 dostane OLEDy starší generace, které jsou z hlediska výroby jednodušší a tedy si za ně výrobci účtují méně. I díky tomu by se tak mělo Applu podařit udržet cenu iPhonu SE na relativně nízké úrovni a tím tedy opět přijít s telefonem, který bude dostupný pro širokou veřejnost.

Kdy přesně nový iPhone SE dorazí není bohužel zatím tak úplně jasné, jelikož se zdroje v tomto směru stále nedokáží shodnout na konkrétním termínu. Zatímco některé zdroje totiž hovoří o letošním podzimu, jiné jsou přesvědčené, že se tak stane nejdříve příští rok na jaře a jiné hovoří dokonce až o létě či podzimu 2025. Důležité však je, že se na iPhonu SE vůbec pracuje a v budoucnu dorazí. Není tomu totiž tak dávno, co světem kolovaly zprávy o tom, že je jeho vývoj zrušen.