Apple Watch Ultra 2 lze u Mobil Pohotovosti získat už od 20 490 Kč

Komerční sdělení: Koupě nových Apple Watch Ultra 2 nebyla dlouho výhodnější. U našeho partnera Mobil Pohotovost lze totiž tento model nyní získat už od 20 490 Kč po uplatnění výkupního bonusu ve výši 1000 Kč. Bez uplatnění pak vychází hodinky jen na 21 490 Kč – tedy též levněji, než za kolik je nyní nabízí přímo Apple. Koupě se proto nyní vskutku vyplatí!

Apple Watch Ultra 2 jsou tím nejlepším, co si můžete od Applu v současnosti na své zápěstí pořídit. Hodinky disponují velmi kvalitním displejem s mimořádně vysokým, rychlým čipem, vynikající výdrží baterie a díky titanovému tělu i vskutku skvělou odolností. Když k tomu všemu navíc přičteme fakt, že se jedná o designově velmi zdařilý produkt, dostáváme hodinky, které jsou lákavé snad pro každého fanouška smartwatch. O to víc potěší nynější slevová akci, díky které se k nim lze dostat vskutku výhodně. Pokud se hodinky rozhodnete pořídit, výkupní bonus 1000 Kč vám bude přičten k zařízení, které necháte u Mobil Pohotovosti (klidně na protiúčet) vykoupit. Jinými slovy, k jeho výkupní ceně bude přičteno ještě 1000 Kč, které následně můžete brát jakožto dodatečnou slevu na vaše nové Apple Watch Ultra 2. Ale pozor, jak už to u podobných akcí bývá, hodinky jdou na dračku a skladové zásoby Mobil Pohotovosti nejsou neomezené. Může se tak klidně stát, že se některé konfigurace vyprodají a než se opět naskladní, akce skončí. Doporučujeme proto s nákupem příliš neotálet.

Apple Watch Ultra 2 můžete zakoupit zde