Apple dělí pouhý rok od překonání dalšího neuvěřitelného milníku

Apple bude možná už za rok opět přepisovat historii. Podle analytika Dana Ivese ze společnosti Wedbush Securities se totiž zdá, že by v nadcházejících 12 měsících mohl překonat magickou hodnotu 4 bilionů dolarů, což se ještě zatím žádné veřejně obchodovatelné společnosti nepovedlo.

Analytik opírá svou prognózu o celou řadu fakturu, přičemž jedním z nich je fakt, že Apple na začátku letoška alespoň zatím snižuje výrobu svých produktů daleko méně než tomu bylo vždy v předešlých letech poté, co uplynula vánoční sezóna a tedy celkově ochably prodeje. Díky tomu by tak měl ve výsledku prodávat teoreticky vyšší objemy zboží, což je samozřejmě pro investory velmi pozitivní zpráva. Dalším pozitivem má být i nasazení AI funkcí do operačních systémů, jelikož právě umělá inteligence je v současnosti na obrovském vzestupu a jakékoliv její začlenění má být taktéž vnímáno jakožto pozitivní impulz.

Velkým pozitivem, které může Applu pomoci k překonání hodnoty 4 bilionů dolarů, je i skvělý vstup AR/VR headsetu Vision Pro, o který je dle všeho podstatně větší zájem, než se zprvu očekávalo. Zde se nicméně sluší dodat, že bude velmi záležet i na tom, jak se mu bude prodejně dařit ve zbytku světa. Zatím se totiž prodává jen v USA, kvůli čemuž mohou být samozřejmě představy o prodejích docela zkreslené skrz to, že v USA má Apple extrémně silné postavení. Pokud ale Vision Pro zopakuje svou krasojízdu i na zahraničních trzích, pak si může Apple gratulovat. Nechme se tedy překvapit, zda jsou předpovědi Ivese přesné a zda budeme skutečně v souvislosti s Applem do roka číst o tom, že překonal hranici 4 bilionů dolarů.