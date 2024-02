tvOS 17.4 odhalil brzký příchod zbrusu nového produktu!

Zdá se, že Vision Pro nebude letos jedinou vyloženou novinkou a nikoliv jen další generací již dříve odhaleného produktu. Čím dál tím víc indícií totiž naznačuje, že se Apple chystá představit i žhavou novinku pro chytrou domácnost. Řeč je konkrétně o jakémsi hybridu iPadu a HomePodu, který by měl právě kombinovat funkce těchto dvou zařízení. Poté, co se náznaky tohoto zařízení objevily nedávno v betách iOS, totiž nyní přinesl pár náznaků i tvOS a to konkrétně ve své 3. betě 17.4 vydané včera.

V kódu bety tvOS 17.4 nalezli vývojáři konkrétně zmínky o doposud nepředstaveném zařízení Z314, které je schopné provozovat operační systém tvOS či jeho upravenou verzi. Ta běží mimochodem právě na HomePodech, přičemž tvOS je zase upravenou verzí iOS, díky čemuž má svým způsobem blízko i k iPadOS – tedy minimálně z hlediska obrazovky. Ačkoliv z bety nelze přímo vyčíst, co se za Z314 skrývá, toto zařízení má být poháněno čipsetem A15 Bionic, který tepe například i v iPadu mini 6. A co víc, kód prozrazuje i to, že má Apple k dispozici již prototypy a testuje na nich interní vývojové nástroje. Zdá se tedy, že by odhalení nemuselo být až tak vzdálené.

To však stále není ani zdaleka vše. V tvOS 17.4 totiž přidal Apple do firmwaru rámce SwiftUI spolu s nástrojem hangtracerd, který pomáhá při vývoji k ladění nereagujícího uživatelského rozhraní v aplikacích pro iOS. Je tedy jasné, že bude zařízení nějakou formou displeje zcela určitě disponovat, jelikož by jinak tento nástroj do firmware zkrátka nebylo třeba přidat. Nezbývá tedy než doufat, že se vše podaří dokončit co nevidět a Apple světu novinku poté představí coby důkaz toho, že to se Smart Home do budoucna myslí opravdu vážně.