iOS 17.4 vyjde už za měsíc a tyto novinky přinese na iPhony

Společnost Apple v průběhu minulého měsíce potvrdila, že operační systém iOS 17.4 spatří světlo světa již v březnu – pravděpodobně pak zhruba za měsíc kvůli tomu, že 7. března vstoupí v platnost nový zákon o digitálních trzích na území EU. Chystaná aktualizace má uživatelům iPhonů přinést hned několik zajímavých funkcí a změn. Na co všechno se můžeme již v březnu těšit?

Aby společnost Apple vyhověla zákonu EU o digitálních trzích, oznámila zásadní změny v aplikacích App Store, Apple Pay, Safari a dalších. Tyto změny budou provedeny v systému iOS 17.4 pro uživatele iPhonů, kteří mají bydliště ve 27 zemích patřících do EU. V první řadě Apple nyní umožňuje využívat alternativní online obchody s aplikacemi a alternativní možnosti plateb. Mezi další změny v EU patří nová výchozí obrazovka pro výběr webového prohlížeče v Safari, možnost webových prohlížečů třetích stran používat na iPhonu jiné webové enginy než WebKit společnosti Apple, možnost přístupu aplikací mobilních peněženek třetích stran k čipu NFC iPhonu pro funkci bezkontaktních plateb a další.

Nové emoji

A konečně – co by to bylo za aktualizaci, kdyby v ní nebyla várka nových emoji. Právě na ty byl iOS 17 zatím skoupý, takže nikoho zřejmě příliš nepřekvapí, že tuto věc Apple v iOS 17.4 napraví.