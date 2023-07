3 hlavní novinky z Apple Music v iOS 17

iOS 17 nabízí několik nových funkcí a užitečná vylepšení systémových aplikací, jako jsou Telefon, Zprávy a FaceTime. To však není vše. Apple také zavedl nové funkce, které si uživatelé vyžádali a které budou v iOS 17 součástí Apple Music. Pokud i vy patříte mezi předplatitele hudební streamovací služby Apple Music, určitě vás tyto nové funkce v iOS 17 nadchnou. Zde je tedy vše, co o nich potřebujete vědět.

Prolínání skladeb

Jednou z prvních významných novinek v Apple Music v systému iOS 17 je funkce Crossfade. Ta usnadňuje plynulý přechod z jedné skladby do druhé a je velmi žádanou funkcí, kterou již nabízí Spotify, Pandora a mnoho dalších služeb pro streamování hudby. Funkci aktivujete na iPhonu v Nastavení -> Hudba, kde je zapotřebí v sekci Zvuk aktivovat položku Prolnutí skladeb a nastavit požadovaný limit.

Přepracované rozhraní SharePlay a CarPlay

V iOS 17 je nyní SharePlay integrován do CarPlay, takže i cestující na zadním sedadle mohou přidávat skladby do fronty nebo přehrávat/pozastavovat a přeskakovat skladby. Podle uživatelů, kteří k této nové funkci získali přístup, se na iPhonu automaticky zobrazí výzva k připojení k relaci SharePlay, když ji řidič iniciuje z CarPlay, nebo můžete také naskenovat QR kód. Po připojení můžete do relace snadno přispívat skladbami jako obvykle, a to tak, že se dotknete a podržíte skladbu, album nebo seznam skladeb a klepnete na SharePlay.

Další funkce a novinky

Kromě výše uvedených změn společnost Apple v tichosti odhalila i další drobné funkce a vylepšení uživatelského rozhraní, které se v operačním systému iOS 17 objeví v aplikaci Apple Music. AirPlay nabídne podporu Dolby Atmos při streamování, v uživatelském rozhraní Apple Music přibyla nová ikonka hvězdičky, která umožňuje přidat si právě přehrávaného interpreta rychle mezi oblíbené, aniž byste museli přecházet na jeho stránku. V rámci dalších změn v uživatelském rozhraní došlo například k zobrazení animovaného přebalu alba přes celou obrazovku. Skladby, které nabízejí texty písní, jež nejsou synchronizovány s časem, mají nyní větší a čitelnější písmo.

Které novinky vás v Apple Music zaujaly a jaké funkce naopak stále ještě postrádáte?