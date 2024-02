Vlastní mobil vás špehuje víc, než si myslíte! Toto jsou rizikové funkce smartphone

Když jsme naposledy psali o něčem, co natočil Dago, mělo to přes 110 000 přečtení a tak pevně věřím, že i jeho nejnovější video zaujme naše čtenáře. Pokud se zajímáte o takzvaný Survival, pak vám jméno Marek Chlíbek alias Dago není cizím. Pro všechny ostatní se jedná o člověka, který na svém YouTubu kanálu ukazuje techniky přežití v různých nepřiznivých situacích. Ve svém nejnovějším videu ukazuje takzvané rizikové funkce mobilu.

Dago se samozřejmě zaměřuje na funkce, které jsou spojené se sledováním uživatele a možností jeho vystopování. To, že vás může sledovat bezpečnostní složka státu pomocí BTS nebo GPS, to ví asi každý, ovšem co vše lze zjistit ze senzorů ve vašem telefonu se dozvíte právě v následujícím videu. Co dokáže prozradit akcelometr, gyroskop, digitální kompas, senzor světla a mnoho dalšího, co se ukrývá ve vašem telefonu? Stačí si pustit následující video.