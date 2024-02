To tu ještě nebylo! iPhone 16 Pro Max nabídne bezkonkurenční výdrž baterie

Časy, kdy byl Apple tvrdě kritizován na výdrž baterie v jeho iPhonech, jsou naštěstí již pár let ty tam. Zejména díky iPhonům Pro Max se totiž v současnosti řadí mezi špičku vlajkových smartphonů největších výrobců s nejdelší výdrží vůbec, přičemž v mnoha testech například vlajky od Samsungu či jiné konkurence poráží. Úsporné komponenty v kombinací s velkou baterií a skvěle odladěným softwarem, který po většinu času jen minimálně zatěžuje hardware, zkrátka přináší sladké ovoce. A toho by mohlo být po představení iPhonu 16 Pro Max ještě podstatně více.

Spolehlivý leaker yeux1122, jehož předpovědi se v předešlých měsících ukázaly jako velmi přesné, jelikož s předstihem odhalily řadu zajímavých detailů o chystaných Apple produktech, přišel před pár hodinami s dalšími velmi zajímavými informacemi. Apple se dle nich měl u iPhonů 16 údajně velmi zaměřit na to, aby komponenty, které v telefonu použije, byly maximálně energeticky úsporné při zachování jejich 100% funkčnosti. Už to je samo o sobě pro výdrž baterie velmi dobrou zprávou. A jelikož má dle leakera Apple v plánu v iPhonech 16 Pro Max nasadit i větší baterie, údajně se tato modelová řada z hlediska výdrže mezigeneračně výrazně posune kupředu.

Přestože přesná data se nejspíš dozvíme až v září od samotného Applu, leakerovy zdroje tvrdí, že zatímco iPhone 15 Pro Max vydrží podle měření Applu přehrávat 29 hodin video, což je nejvíce že všech současných iPhonů, řada 16 Pro Max se má výrazně přehoupnout přes 30 hodin stejné činnosti. Nárůst výdrže by tedy měl být vskutku citelný a konkurenci by mohl dost zavařit. Už nyní jsou totiž iPhony Pro Max mezi uživateli velmi oblíbené mimo jiné právě pro jejich vynikající výdrž, přičemž pokud by se ještě o dalších pár hodin prodloužila, mohou se tyto modely stát ještě větším lákadlem pro širší skupinu (nejen) jablíčkářů.