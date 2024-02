RAM paměť iPhone 16 Pro Max potvrzena dalším zdrojem

Přestože byl Apple v minulosti za velikost operační paměti iPhonů poměrně tvrdě kritizován, RAM paměť iPhone 16 Pro (Max) rozhodně špatná nebude. Tvrdí to alespoň spolehlivý leaker yeux1122, podle kterého se letošní generace iPhonů řady Pro sice dočká stejně velké RAM jako tomu bylo loni, avšak mezigeneračně zrychlí a stane se tak opět využitelnější. A jelikož jsme si na kapacitu RAM u iPhonů 15 Pro (Max) stěžovat rozhodně nemohli, i u řady 16 Pro (Max) tedy nebude prakticky co řešit.

Pokud jste doufali, že si iPhone 16 Pro Max spolu se svým menším kolegou iPhonem 16 Pro z hlediska operační paměti mezigeneračně polepší, musíme vás zklamat. Leaker yeux1122 totiž nyní potvrdil nedávná slova analytika Rosse Younga s tím, že se navyšovat nebude a oba tyto modely tak zůstanou na 8GB RAM, kterými disponovaly právě i iPhony 15 Pro (Max), byť letošní iPhony dostanou RAM paměť o něco rychlejší. Zdá se tedy, že AI funkce ani žádné další softwarové novinky nebudou natolik náročné, aby vyžadovaly navýšení operační paměti pro zachování plynulého chodu telefonu. A to je svým způsobem dobrá zpráva, jelikož navyšování RAM by s sebou logicky přineslo i navýšení výrobní ceny telefonu, což by se mohlo v konečném důsledku mírně projevit i na jeho výsledné ceně – tedy samozřejmě v případě, že by se zlepšovalo a tedy i zdražovalo na více frontách.