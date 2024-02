Tento skrytý trik ve Zprávách na iPhone vám zpříjemní jejich používání

Apple ukryl do operačních systémů svých produktů celou řadu vychytávek, které mají za cíl usnadnit jejich používání. Některé však do nich skryl natolik dobře, že o nich mnozí uživatelé vůbec neví, přestože se s funkcemi, které jsou s těmito vychytávkami spojené, setkávají dnes a denně. Skvělým příkladem je třeba i redesignované rozhraní Zpráv na iPhonech, které se s příchodem iOS 17 dočkalo změny v tom, jak uživatelé vkládají fotky či spouštějí mikroaplikace spojené právě s využitím ve vlákně zpráv. Zatímco dříve byla k dispozici lišta, ve které se horizontálně scrollovalo mezi ikonami těchto mikroaplikací, nyní je k dispozici seznam. A věděli jste, že lze pořadí položek v něm pozměnit?

Stačí, když si ve Zprávách rozbalíte nabídku pomocí tlačítka + , které je v levém dolním rohu displeje. Jakmile tak učiníte a nabídka dalších možností se rozbalí, pro změnu jejich pořadí stačí podržet na vámi vybrané možnosti prst a poté, co se daná možnost „označí“, což vám telefon potvrdí haptickou odezvou, jí přesunete tam, kam chcete. Díky tomu si tak můžete jednotlivé možnosti poskládat tak, jak je vám využívání nabídky nejpohodlnější, čímž zvýšíte svůj uživatelský komfort. Protože přeci jen, spouštět dané možnosti ze seznamu přesně dle vašich představ je vůbec to nejpohodlnější, co si lze v tomto směru představit.