Tento skrytý trik ve Zprávách na iPhone určitě neznáte, je přitom naprosto geniální!

Přepracované rozhraní vláken s jednotlivými chaty v aplikaci Zprávy z iOS 17 je sice designově bezesporu líbivější než to, které Apple používal dříve, mnozí uživatelé mu však nemohou přijít na jménu kvůli jedné věci. Tou je konkrétně fakt, že pro posílání fotek přes iMessage, potažmo MMS musí udělat o jeden krok navíc. Zatímco dříve totiž byla ikona fotek dostupná hned z rozhraní chatu a tedy je šlo „naklikat“ prakticky okamžitě, nyní je třeba se do fotek dostat přes ikonu „+“, která otevře přístup k aplikacím v iMessage. Následně je tedy třeba ještě tapnout na Fotky a až poté začít vybírat snímky, které chcete poslat. Existuje však jednoduchý trik, jak fotogalerii vyvolat v iMessage rovnou a fotky tedy díky tomu poslat v případě potřeby rychleji.

Jediné, co musíte pro instantní otevření fotogalerie v iMessage udělat, je podržet chvíli prst na ikoně „+“. Jakmile tak učiníte, velmi rychle se vám otevře fotogalerie, ze které můžete následně „naklikat“ fotky, které chcete poslat dál a vy se tedy ve výsledku vyhnete nutnosti otevřít aplikaci Fotky z výběru aplikací. Jedná se tedy bezesporu o velmi užitečný trik, který si rozhodně zaslouží pozornost a o to větší je škoda, že o něm Apple při představení iOS 17, popřípadě později nikde neinformoval. Ve výsledku totiž řeší přesně to, za co je kalifornský gigant kritizován.