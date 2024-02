Zájem o tablety strmě upadá, nedaří se už ani iPadům

Zdá se, že éra tabletů pomalu, ale jistě končí. Poté, co je prodejně v roce 2020 a 2021 výrazně pandemie COVID-19 a to, že mnozí zaměstnanci na home office potřebovali domů elektroniku pro vykonávání své práce, totiž nyní opět upadají a to poměrně strmě. Vyplývá to alespoň ze statistik analytické společnosti Canalys, která se dlouhodobě řadí mezi ty nejlépe informované a tedy i nejspolehlivější.

Podle Canalys se celosvětové dodávky iPadů ve 4. čtvrtletí loňska meziročně propadly o více než 10 %, přičemž stejný propad zaznamenaly i tablety za celý loňský rok ve srovnání s rokem 2022. Upadající zájem o tablety se samozřejmě projevil i na Applu, který ve čtvrtém čtvrtletí 2023 dodal „jen“ 14,8 milionů iPadů, což je o 24 % méně než kolik jich zvládl dodat ve stejném období roce 2022. Kvůli tomu se tak podíl Applu ve 4. čtvrtletí loňského roku propadl z dřívějších 46,1 % na 39,2 %. Pokud bychom pak brali v potaz celý rok, propadl se Apple z podílu 40,4 % na rovných 40 %. Stále má tedy suverénní náskok, nicméně je vidět, že i na něm se výrazně podepisuje celkový uživatelský nezájem o tento produkt. Je proto možná otázkou času, nakolik se mu bude v nadcházejících letech ještě vůbec chtít věnovat. Přeci jen, pokud bude celé odvětví upadat, nebude mít pro Apple příliš smysl se jej snažit udržet při životě.