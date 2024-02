Chcete si Vision Pro dovézt přes Německo bez proclení? Radši na to zapomeňte, koledujete si o malér

Když Apple loni v červnu na WWDC oznámil, že bude zprvu prodávat svůj první AR/VR headset Vision Pro jen na území USA, nejednoho jablíčkáře tím velmi zklamal. Přeci jen, takto zajímavý produkt by si rádi pořídili uživatelé po celém světě, nikoliv jen v USA. Ti mají tak nyní dvě hlavní možnosti, jak headset získat – buď jej koupit od překupníků například na eBay s tím, že bude dražší a zároveň u něj určitě zaplatí DPH a clo poté, co zařízení dorazí přepravní společností do ČR, nebo se pro něj vydají „po vlastní ose“. Pokud si však myslíte, že když si Vision Pro přivezete sami, bez problému jej pronesete přes celní kontrolu bez nutnosti doplacení DPH a cla, jste na omylu.

Německá média informují v posledních dnech poměrně ve velkém o tom, že na tamních letištích v čele s berlínským zadrželi celníci minimálně 8 lidí, kteří se snažili do Německa přivézt Vision Pro bez doplacení DPH a cla. To se totiž na toto zařízení samozřejmě vztahuje také a tak je třeba jej po příletu řádně doplatit na přepážkách na letištích. To sice výslednou cenu zařízení navýší, nicméně podle německých médií je to svým způsobem zanedbatelné ve srovnání s pokutami, které úřady udělují v případě, že „načapají“ někoho, kdo se rozhodl clu vyhnout. Právě to se přitom nyní na letištích děje, přičemž o veselé příběhy se opravdu nejedná. Jakmile se totiž tak stane, je Vision Pro po dobu prošetřování případu zabaven s tím, že rychlost zpracování podobných případů je v současnosti v Německu natolik špatná, že může být headset takto zadržen klidně i na rok, než na jeho řešení dojde řada.

Pokud vás tedy Vision Pro též láká a vy se pro něj chcete vydat osobně, počítejte dopředu s tím, že po příletu bude třeba jej řádně proclít. Šance, že vás nikdo při pronášení produktu z letiště ven nechytí, sice samozřejmě existuje, nicméně spoléhat na ní samozřejmě nelze. A pokud by vás při této činnosti celníci zastavili, čekají vás takřka 100% velmi krušné chvíle, které navíc strávíte bez headsetu.