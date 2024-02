Valentýnská akce: Získejte odolné smartwatch KOSPET v parádních slevách

Komerční sdělení:Přichází Valentýn a co by bylo lepšího než darovat své milované osobě něco, co podpoří jeji zdraví a pohyb? Chytré hodinky jsou skvělým dárkem, který umožní měřit její aktivitu a poskytnout dokonalý přehled o naběhaných, naplavaných či nachozených kilometrech. V této situaci by vám mohly pomoci i chytré hodinky KOSPET, které lze označit za levnou konkurenci Garminu.

KOSPET TANK S1

Kospet Tank S1 chytré hodinky, šité na míru pro ženy, dokonale spojují odolnost s elegancí a nabízejí elegantní design podpořený robustní kvalitou stavby. Displej typu AMOLED je chráněn sklem Gorilla Glass, což zajišťuje jak vizuální atraktivitu, tak odolnost. S výjimečnými vlastnostmi odolnosti proti vodě jsou tyto hodinky ideálním společníkem pro milovníky vodních sportů. Kospet Tank S1 posouvá hranice v monitorování zdraví a sledování cvičení, což představuje základ pro celkové blaho. Pozoruhodnou vlastností je jejich dlouhá výdrž baterie, která zvyšuje praktičnost a činí z Kospet Tank S1 spolehlivého partnera pro aktivní životní styl.

Klíčové vlastnosti, které Kospet Tank S1 nabízí:

Vyrobeno jako venkovní chytré hodinky pro ženy, které spojují odolnost s elegancí.

Displej typu AMOLED, vždy zapnutý, zaručuje živé vizuální dojmy, bohaté kontrasty a ostré detaily.

Odolnost proti vodě hodnocená na 5 ATM a IP69K, zve k průzkumu podvodních světů.

Bluetooth volání je pohodlně aktivováno přepínačem, což zajišťuje, že důležité hovory nebudou nikdy zmeškány.

Sledování zdraví zahrnuje speciální funkce pro ženské zdraví, zajišťující celkové blaho.

Přesné sledování cvičení spojené s hloubkovou analýzou, která uživatele nasměruje k optimálním tréninkům.

Výdrž baterie se prodlužuje až na 8-12 dní, podporována rychlým nabíjením, což zvyšuje uživatelský zážitek.

Kospet Tank S1 chytré hodinky spojují robustnost s elegancí a perfektně doprovázejí aktivní životní styl, což potvrzuje jejich roli jako všestranného a spolehlivého společníka.

Pokud vás tyto hodinky zaujaly, máme pro vás vynikající zprávu. Díky slevovému kódu KOLNYS108 na ně získáte slevu 8 % a to není zdaleka vše. Kromě slevy s propagačním kódem mohou zákazníci během valentýnské propagační kampaně (7. 2. – 10. 2) ušetřit ještě více: Sleva 20 dolarů při nákupu nad 180 dolarů, 15 dolarů při nákupu nad 120 dolarů a 10 dolarů při nákupu nad 80 dolarů. Hodinky vám navíc dojdou s dopravou zdarma, bez jakýchkoliv dalších poplatků a samozřejmě s dvouletou zárukou.

KOSPET TANK S1 lze zakoupit zde

KOSPET TANK M2

KOSPET TANK M2 představují inovativní chytré hodinky, které přinášejí rozšíření funkcí vašeho telefonu přímo na vašem zápěstí. Disponují vysoce kvalitním ochranným chemicky tvrzeným sklem, které zajišťuje mimořádnou odolnost displeje. Díky své 1,85″ úhlopříčce poskytují vysoké rozlišení a zobrazují širokou škálu informací, od času až po detailní sportovní výkony. Jako prodloužená ruka vašeho smartphonu vám umožňují například přijímat hovory bez potíží. Kromě toho nabízejí standardní hodinové funkce, včetně volby mezi 12/24 hodinovým formátem. Základní funkce chytrých hodinek, jako jsou upozornění na SMS, jsou kombinovány s pokročilými funkcemi, například detekcí aktivit, krokoměrem, měřením rychlosti pohybu, tempem a tepovou frekvencí. Příjemným bonusem je jejich nízká hmotnost, pouhých 60 g.

KOSPET TANK M2 jsou plně kompatibilní s operačními systémy Android a iOS a komunikují přes technologii Bluetooth. Jedním z nejzajímavějších prvků je funkce měření spánku, která monitoruje délku REM fáze a hloubku spánku, pomáhá optimalizovat odpočinek a předcházet nedostatku spánku. Baterie poskytuje dostatek energie pro běžné používání až 360 hodin. Vedle sledování spánku efektivně měří také různé aktivity, jako je běh, cyklistika a chůze. Funkce měření tepové frekvence pomáhá přesně stanovit tepovou zónu a zvyšuje efektivitu cvičení, zatímco krokoměr slouží jako motivace k pohybu. Dalšími funkcemi těchto hodinek je například měření saturace krve kyslíkem.

Pokud vás tyto hodinky zaujaly, máme pro vás vynikající zprávu. Díky slevovému kódu KOLNYM210 na ně získáte slevu 10 % a to není zdaleka vše. Kromě slevy s propagačním kódem mohou zákazníci během valentýnské propagační kampaně (7. 2. – 10. 2) ušetřit ještě více: Sleva 20 dolarů při nákupu nad 180 dolarů, 15 dolarů při nákupu nad 120 dolarů a 10 dolarů při nákupu nad 80 dolarů. Hodinky vám navíc dojdou s dopravou zdarma, bez jakýchkoliv dalších poplatků a samozřejmě s dvouletou zárukou.

KOSPET TANK M2 můžete zakoupit zde

KOSPET TANK T2

Chytré hodinky KOSPET TANK T2 jsou skvělou volbou pro ty, kteří upřednostňují spojení s moderními technologiemi, aktivní životní styl a zároveň dbají na módu a design. Jejich odolnost je zajištěna chemicky tvrzeným sklíčkem, zatímco 1,43″ displej poskytuje širokou škálu informací a kulatý ciferník zdůrazňuje estetiku. I přesto, že má ciferník kulatý tvar, nemusíte se obávat o jeho praktičnost – umožňuje pohodlně přijímat telefonní hovory přímo na hodinkách a mnoho dalšího.

U chytrých hodinek KOSPET TANK T2 se tradiční hodinové funkce, jako je zobrazení času ve formátu 12/24 hodin, ukazatel data a upozornění na SMS, kombinují s pokročilými funkcemi, včetně detekce aktivity, krokoměru, sledování rychlosti, tempa a měření tepové frekvence. Celková váha tohoto modelu činí 71 g. Hodinky lze snadno propojit s telefony s operačními systémy Android a iOS pomocí technologie Bluetooth. Nemine je ani funkce sledování spánku, která poskytuje informace o hloubce spánku a bdění, pomáhá zlepšit odpočinek a získat více energie během dne. Vestavěná baterie těchto chytrých hodinek by měla při standardním používání vydržet minimálně 360 hodin, což odstraňuje obavy z vybití baterie během aktivity.

Pokud jde o sledování sportovních aktivit, chytré hodinky KOSPET TANK T2 přesně monitorují činnosti, jako je běh, cyklistika a chůze. Funkce měření tepu je užitečná pro přesné určení tepové zóny pro efektivní spalování tuků. Vestavěný krokoměr slouží jako motivace k pohybu a poskytuje přehlednou statistiku. Unikátní funkcí je také měření hladiny saturace krve kyslíkem. Jednoduše řečeno, jedná se o skutečně kvalitní hodinky, které vám poskytnou širokou škálu funkcí.

Pokud vás tyto hodinky zaujaly, máme pro vás vynikající zprávu. Díky slevovému kódu KOLNYT218 na ně získáte slevu 18 %v případě verze s gumovým řemínkem a kód KOLNYT215 vám dá slevu 15 % při koupě verze s kovovým řemínkem. A to není zdaleka vše. Kromě slevy s propagačním kódem mohou zákazníci během valentýnské propagační kampaně (7. 2. – 10. 2) ušetřit ještě více: Sleva 20 dolarů při nákupu nad 180 dolarů, 15 dolarů při nákupu nad 120 dolarů a 10 dolarů při nákupu nad 80 dolarů. Hodinky vám navíc dojdou s dopravou zdarma, bez jakýchkoliv dalších poplatků a samozřejmě s dvouletou zárukou.

KOSPET TANK T2 se silikonovým řemínkem můžete zakoupit zde

KOSPET TANK T2 s kovovým řemínkem můžete zakoupit zde