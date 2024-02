Nic pro děravé hlavy: Pokud zapomenete heslo k Vision Pro, obnoví vám jej jedině Apple

Zatímco část veřejnosti je z jablečného headsetu Vision Pro nekriticky unešená, pro jiné je zase tato novinka často zdrojem kuriózních a zábavných zjištění. Tento týden vzbudil pozornost veřejnosti fakt, že obnova přístupového kódu k Vision Pro není zdaleka tak jednoduchá, jako třeba u iPhonu či iPadu.

Majitelé Apple Vision Pro totiž nemají v případě zapomenutí přístupového kódu jinou možnost než navštívit Apple Store nebo poslat headset k obnovení. Apple se pyšní tím, že poskytuje bezpečná zařízení uzamčená biometrickými údaji a přístupovými kódy. Lidský faktor však stojí v cestě jakémukoli bezpečnostnímu protokolu bez ohledu na to, kolik ochranných opatření existuje. Podle zprávy agentury Bloomberg dostávají linky podpory společnosti Apple poměrně dost žádostí, týkajících se zapomenutých přístupových kódů. Podle anonymního zdroje mají pracovníci podpory uživatelům poradit, že jediné, co je v tomto případě k dispozici, je oprava v obchodě nebo zaslání poštou.

Ostatní produkty, jako je iPhone, lze resetovat připojením k počítači a uvedením do režimu DFU (Device Firmware Upgrade). Zákazník může resetovat i hodinky Apple Watch, pokud zapomněl přístupový kód. Jeden z členů komunitního fóra Apple se podělil o své zkušenosti, když s tímto problémem volal na podporu společnosti Apple. Pracovník podpory si stěžoval, že „musel jednat se spoustou naštvaných zákazníků poté, co jim řekl, že jejich jediným řešením je vrátit se do obchodu“. Apple Vision Pro vyžaduje při nastavení šestimístný přístupový kód předtím, než se aktivuje Optic ID. Uživatelé se mohou z používání přístupového kódu odhlásit, což eliminuje možnost používat biometrické možnosti zabezpečení a přihlašování.