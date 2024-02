Dejte si pozor na koupi Vision Pro z USA

Možná jste v záplavě videí, článků a fotografií o Vision Pro zatoužili si jeden kousek pořídit domů. Bohužel, jak asi víte, v současné době se Vision Pro prodává oficiálně pouze v USA. Pokud si jej chcete koupit, pak jsou jen dvě možnosti. Tu první doporučujeme a spočívá v tom, že sednete na letadlo, uděláte si výlet do New Yorku nebo jinam na východní pobřeží a koupíte si Vision Pro v Apple Store, kde si jej můžete i předem rezervovat. Pak se musíte při návratu domů smířit s tím, že necháte v USA krabici a budete se modlit, aby vás nikdo po příletu do Evropy nekontroloval a nechtěl zaplatit DPH a CLO.

Druhá možnost, na kterou je potřeba si dát pozor, je koupit si Vision Pro na eBay. Zde se kromě lidí, co se snaží na přeprodeji do Evropy vydělat, objevila také řada podvodníků, kteří prodávají Vision Pro pod cenou, za kterou jej prodává Apple. Stačí vždy uvažovat logicky a zamyslet se, zda opravdu někdo z Rumunska prodává Vision Pro o 600$ levněji než samotný Apple a má při tom nulové hodnocení na eBay. Pozor si dejte také na popis produktu. Čas od času se objeví dobrák, který vám napíše do popisku, že se jedná pouze o fotku produktu. Nakupujte tedy vždy jen za reálné ceny a pouze od prodejců, kteří mají na eBay dobré hodnocení. Vždy si ověřte, zda u daného prodejce poskytuje ebay takzvanou Money Back Guarantee a splňte její podmínky.

Dejte si také velký pozor na to, že budete muset platit CLO a DPH. Zatímco když si v USA pořídíte Vision Pro, vybalíte jej z krabice a dáte do kufru, je šance na to, že vás po příletu do Evropy někdo zastaví a bude chtít doplatit CLO a DPH opravdu minimální, i když stále je. Ostatně, vzpomeňme si například na nedávný problém Arnolda Schwarzeneggera. V případě přeposlání produktu z USA je 100%. Navíc CLO a DPH nebudete platit z ceny zboží na Apple.com, ale z ceny, kterou zaplatíte přeprodejci. Nejlevnější částka, za kterou lze na eBay sehnat reálně Vision Pro, je okolo 100 000Kč. CLO vás při této objednávce vyjde na zhruba 15 000 Kč a DPH pak na dalších 24 000 Kč, celkově tedy za Vision Pro zaplatíte zhruba 140 000 Kč, což už je celkem raketa.