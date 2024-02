Apple chystá na Valentýna fitness výzvu za odznáček. Podívejte se, co dostanete za splnění

Zdá se, že ani letos nebude Apple s exkluzivními fitness výzvami za odznáček na Apple Watch šetřit. Před pár hodinami totiž oznámil, že již na 14. únor chystá výzvu Heart Month Activity Challenge, v rámci které bude stejně jako v předešlých letech rozdávat srdcem inspirovaný odznáček spolu se samolepkou do iMessage. A že je i tentokrát o co stát.

K získání digitálních odměn od Applu, které si můžete prohlédnout vedle tohoto odstavce, bude stačit jediné – 14. února absolvovat alespoň 30minitové cvičení, které si zaznamenáte přes své Apple Watch a které vám tak pomůže uzavřít váš žlutý kroužek cvičení na nich. Jaký typ cvičení si vyberete bude samozřejmě jen a jen na vás (byť vzhledem k Valentýnu se asi jedno nabízí :)) – důležitý bude totiž jen pohyb, nikoliv jeho typ. Díky tomu je tak splnění chystané výzvy poměrně jednoduchou záležitostí, jelikož pro ní bude stačit třeba jen zapnout monitoring venkovní procházky a na té přidat trochu do kroku.

Kromě nové aktivity pro Apple Watch za odznáček počítá Apple v únoru taktéž s přidáním tématického obsahu do App Store, Apple TV, Apple Podcastů či Apple Knih. Zatímco v prvním případě se máme na co těšit i my, jelikož bude obsah takřka 100% přizpůsobený našim luhům a hájům (tedy minimálně přeložený), ve zbylých případech Apple vsadí jako již tradičně na svou mateřštinu, což je do jisté míry škoda. Nejzajímavější je však bezesporu stejně odznáček na Apple Watch a ten si bude moci “odnést” každý z nás, což je ve výsledku nejdůležitější.