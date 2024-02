Apple hledá nové zaměstnance do Prahy! Na čem byste pracovali?

Pracovat v Applu je zřejmě snem prakticky každého jeho fanouška. Přeci jen, podílet se na technologiích a službách, které doslova a do písmene ovlivňují každodenní životy stovek milionů lidí nezní vůbec špatně. O to víc možná potěší, že má Apple v České republice v současnosti vypsáno hned několik volných pozic, na které by vás – samozřejmě, pokud budete dostatečně kvalifikovaní – mohl klidně vzít. Všechny jsou přitom v Praze, tedy alespoň podle jeho webu.

Poté, co Apple v loňském roce spustil v České republice svůj newsroom v českém jazyce, čímž de facto potvrdil, že se o zdejší trh začíná více zajímat, přeložil nyní taktéž do češtiny stránky svého kariérního portálu. Na těch se dozvíte jednak o jeho celkovém vnímání zaměstnanců, ale taktéž samozřejmě to, co vše u něj lze dělat, popřípadě jak dané pozice vnímají jejich zaměstnanci a jak jim mění životy. Hesla, která jsou na webu k vidění, jsou veskrze motivační a jejich cíl je tedy naprosto jasný – zaujmout a tím v ideálním případě přimět zájemce o práci v Applu, aby jej následně kontaktoval a připojil se do jeho řad. Kvalifikovaných lidí totiž není v žádné firmě dost.

Co se pak týče míst, která jsou v současnosti pro Prahu vypsána, jedná se konkrétně o Engineering Lead – Embedded Algorithms Quality, Software Development Intern – Core OS, SW Engeneer – Tools and Automation, Sensor Algorithm Intern, Software Developer in Test, Core Biometrics a Apple Shop Leader. Vysvětlovat, co jednotlivé pozice znamenají, pak zřejmě nemá příliš smysl, a tak jen řekneme, že až na tu poslední se jedná o pokročilé vývojářské pozice. Co se pak týče Apple Shop Leadera, ten bude mít na starosti dle slov Applu konkrétně zajištění plynulého chodu obchodních procesů, dodržení standardů vystavení a konzistentní doručení zákaznického zážitku Apple v prodejnách. Apple Shope Leader je pojítkem mezi budoucími zákazníky Applu a jeho produkty. Na této pozici předvedete tedy váš ambiciózní přístup vedením prodejů, merchandisingu a provozu Apple Shopu v partnerské prodejně.

Pokud vás tedy práce v Applu láká, vězte, že ani v České republice není evidentně problém se k ní dostat – tedy, máte-li dostatečné kvality a vzdělání. Výše platu, zaměstnanecké benefity a další věci tohoto charakteru si bohužel Apple nechává na svém kariérním portálu pro sebe, avšak informuje na něm o tom, že na každém tomto postu budete pracovat standardně 40 hodin týdně – tedy 8 hodin v každý pracovní den.