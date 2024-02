Rozměry iPhone 16 Pro (Max) budou nakonec zřejmě jiné než se očekávalo!

V souvislosti s iPhony 16 Pro (Max) slýcháme poměrně pravidelně o tom, že u nich chce Apple poměrně zásadně zvětšit jejich rozměry, což bude ostatně i jednou z jejich hlavních novinek. Jak se však před pár hodinami ukázalo, zvětšovat se zřejmě nebude ani zdaleka tak zásadně jako se doposud myslelo. Tvrdí to alespoň jeden z nejspolehlivějších leakerů posledních let, který měl mít přístup k dokumentům přímo v dodavatelském řetězci Applu.

Fotogalerie iphone 16 pro 4 iphone 16 pro 3 iphone 16 pro 2 iphone 16 pro 1 Vstoupit do galerie

Leaker Majin Bu přišel konkrétně s tím, že ačkoliv spousta leakerů tvrdí, že se iPhony 16 Pro (Max) mezigeneračně poměrně zásadně zvětší, není to tak úplně pravda. Zvětšovat se sice bude, nicméně nemá se jednat o skok o 0,2“ z 6,1“ na 6,3“, potažmo z 6,7“ na 6,9“. Apple si má totiž být jednak vědom toho, že ne každý chce velký iPhone, ale hlavně jej ke změně velikosti údajně prakticky nic netlačí.

Periskopický teleobjektiv, kterého se dočká letošní iPhone 16 Pro poté, co jej loni nabídl jen model 15 Pro Max, se měl totiž údajně již loni vejít i do řady 15 Pro a jeho omezení jen na 15 Pro Max tak bylo ze strany Applu zřejmě jen ryze marketingovým krokem. Fotosoustava pro letošní generaci iPhonů má být sice rozměrově větší než tomu bylo loni, nicméně jednat se má o natolik zanedbatelné zvětšení, že o nárůstu telefonů o 0,2“ nemůže být ani řeč. Pokud tedy ani vy nejste vyloženě fanoušky „pádel“, řada 16 Pro (Max) by pro vás zklamáním být neměla. iPhone 16 bude přímým soupeřem pro Samsung Galaxy S24+.